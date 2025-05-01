Стив Керр — о поражении «Уорриорз» в пятом матче: мы не можем так выходить играть

Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение своих подопечных в пятом матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Хьюстон Рокетс» (116:131).

«Я явно не подготовил их к игре. Мы допустили три фола за первые две минуты матча, и они забросили 13 из 13 со штрафной линии в первой четверти. Мы не можем выходить с таким отсутствием концентрации в обороне и энергии, при этом надеяться обыграть отличную команду на их площадке в решающей встрече. Они выступили отлично, сегодня «Рокетс» были потрясающими. Нам нужно быть лучше», — приводит слова Керра издание Clutch Points.

После этого матча счёт в серии стал 3-2 в пользу «воинов».