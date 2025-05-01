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Стив Керр — о поражении «Уорриорз» в пятом матче: мы не можем так выходить играть

Стив Керр — о поражении «Уорриорз» в пятом матче: мы не можем так выходить играть
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Главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение своих подопечных в пятом матче первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Хьюстон Рокетс» (116:131).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
131 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Томпсон - 25, Брукс - 24, Шенгюн - 15, Грин - 11, Холидей - 9, Исон - 9, Смит II - 7, Грин - 3, Ландейл - 2, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Нокс - 14, Карри - 13, Спенсер - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 8, Батлер - 8, Сантос - 7, Грин - 7, Пост - 5, Хилд - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Куминга, Ки

«Я явно не подготовил их к игре. Мы допустили три фола за первые две минуты матча, и они забросили 13 из 13 со штрафной линии в первой четверти. Мы не можем выходить с таким отсутствием концентрации в обороне и энергии, при этом надеяться обыграть отличную команду на их площадке в решающей встрече. Они выступили отлично, сегодня «Рокетс» были потрясающими. Нам нужно быть лучше», — приводит слова Керра издание Clutch Points.

После этого матча счёт в серии стал 3-2 в пользу «воинов».

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