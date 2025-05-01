Мэджик Джонсон назвал причину поражения «Лейкерс» в серии с «Миннесотой»

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон назвал причину поражения «озёрников» в серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (1-4) и поздравил «Миннесоту».

«Поздравляю моего хорошего друга, владельца «Миннесоты Тимбервулвз» Алекса Родригеса, суперзвезду Энтони Эдвардса и всю команду «Миннесоты Тимбервулвз» с победой над моими «Лейкерс» и выходом в следующий раунд.

«Лейкерс» уступили из-за того, что они ужасно действовали в обороне, они играли без «больших», а «Тимбервулвз» доминировали над ними в атаке», — написал Джонсон в социальной сети Х (ранее Twitter).