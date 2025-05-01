Мэджик Джонсон назвал причину поражения «Лейкерс» в серии с «Миннесотой»
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон назвал причину поражения «озёрников» в серии первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (1-4) и поздравил «Миннесоту».
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Хатимура - 23, Джеймс - 22, Ривз - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 2, Клебер - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 27, Рэндл - 23, Эдвардс - 15, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 8, Рид - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
«Поздравляю моего хорошего друга, владельца «Миннесоты Тимбервулвз» Алекса Родригеса, суперзвезду Энтони Эдвардса и всю команду «Миннесоты Тимбервулвз» с победой над моими «Лейкерс» и выходом в следующий раунд.
«Лейкерс» уступили из-за того, что они ужасно действовали в обороне, они играли без «больших», а «Тимбервулвз» доминировали над ними в атаке», — написал Джонсон в социальной сети Х (ранее Twitter).
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