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Леброн Джеймс потерпел 12 поражений в последних 14 матчах плей-офф НБА

Леброн Джеймс потерпел 12 поражений в последних 14 матчах плей-офф НБА
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Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в последних 14 матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации одержал лишь две победы.

Начиная с первого матча между «Лейкерс» и «Наггетс» в рамках финала Западной конференции НБА, который состоялся 17 мая 2023 года, Леброн потерпел 12 поражений в рамках плей-офф.

Напомним, в нынешнем сезоне «Лейкерс» в первом раунде плей-офф встречались с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступили со счётом 1-4 в серии. Леброн в пяти матчах плей-офф в среднем набирал 25,4 очка, совершал девять подборов и отдавал 5,6 передачи.

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