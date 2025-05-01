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Назван следующий шаг Бронни Джеймса после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА

Назван следующий шаг Бронни Джеймса после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА
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Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс заявил, что летом будет выступать в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил авторитетный инсайдер Дэйв Макменамин. Отметим, что Бронни выступал в Летней лиге и в прошлом году.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Джеймс-младший в общей сложности принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 2,1 очка, совершал 0,6 подбора и отдавал 0,8 передачи. «Лос-Анджелес» в первом раунде плей-офф встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступил со счётом 1-4 в серии.

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