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Названа сумма, которую скончавшийся Янис Тимма заработал за 2024 год

Названа сумма, которую скончавшийся Янис Тимма заработал за 2024 год
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Появились подробности относительно заработка скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы за 2024 год. Как информирует Spletnik, ссылаясь на опубликованный отцом Яниса Райтисом Тиммой документ, игрок по итогам прошлого года должен был получить $ 720 тыс.

Сообщается, что отец Тиммы обнародовал договор аренды апартаментов в США для старшей дочери бывшей жены Яниса Анны Седоковой, Алины Белькевич, в котором поручителем и гарантом значится его сын. В тексте договора указана годовая зарплата Яниса.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

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