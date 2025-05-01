Названа сумма, которую скончавшийся Янис Тимма заработал за 2024 год

Появились подробности относительно заработка скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы за 2024 год. Как информирует Spletnik, ссылаясь на опубликованный отцом Яниса Райтисом Тиммой документ, игрок по итогам прошлого года должен был получить $ 720 тыс.

Сообщается, что отец Тиммы обнародовал договор аренды апартаментов в США для старшей дочери бывшей жены Яниса Анны Седоковой, Алины Белькевич, в котором поручителем и гарантом значится его сын. В тексте договора указана годовая зарплата Яниса.

Напомним, Яниса не стало в 2024 году в ночь на 17 декабря мск. Ему было 32 года.

Материалы по теме Стали известны подробности о совместно нажитом имуществе Яниса Тиммы и Анны Седоковой

Первая жена Тиммы показала видео, как Янис играл с сыном: