УГМК в 18-й раз стал чемпионом России по баскетболу среди женских команд

Состоялся третий матч финала женской Премьер-лиги, в рамках которая встречались «Надежда» из Оренбурга и екатеринбургский УГМК. Победу со счётом 88:56 (24:24, 23:12, 25:10, 16:10) одержали баскетболистки УГМК. Счёт в серии стал 3-0. Таким образом, клуб из Екатеринбурга признан чемпионом.

Самым результативным игроком матча стала разыгрывающая «Надежды» Эшли Беверли-Келли, на счету которой 16 очков. В составе УГМК лучшую результативность продемонстрировала разыгрывающая Александрия Бентли. В её активе 15 очков.

Для УГМК нынешний титул стал 18-м в рамках чемпионатов России по баскетболу. Кроме того, это чемпионство для екатеринбургского клуба — третье подряд.

Ислам Махачев играет в баскетбол: