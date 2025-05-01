The Athletic назвал условие, при котором Лиллард мог бы покинуть «Милуоки» в межсезонье

Разыгрывающий Дэмьен Лиллард мог бы покинуть «Милуоки Бакс» в предстоящее межсезонье, если бы не получил травму. Об этом информирует The Athletic.

«Если бы Лиллард остался здоров, а «Бакс» всё равно проиграли в первом раунде плей-офф, то, как сообщают наши источники в лиге, встал бы вопрос, а хочет ли Лиллард оставаться в «Милуоки». Отношения между Дэмьеном и Яннисом Адетокунбо крепки, как и уровень уважения, но несовершенство их взаимодействия на площадке никуда не делось и во втором сезоне их совместной игры. И, поскольку ограничения состава становились всё более очевидными и с каждым месяцем назревал разговор, не лучше ли Лилларду и «Бакс» расстаться?» — говорится в тексте издания.

Ранее сообщалось, что Лиллард получил разрыв ахиллова сухожилия. Это случилось по ходу третьего матча первого раунда плей-офф с «Индианой Пэйсерс» (103:129).

Дэмьен Лиллард реализовал 19 трёхочковых бросков подряд: