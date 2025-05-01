Леброн высказался о Бронни после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс ответил на вопрос по поводу своего сына Бронни Джеймса, который также выступает за калифорнийскую команду.

«Какое место среди всех моих достижений занимает игра с Бронни? Первое место. Определённо. Никаких вопросов. Ничто другое даже близко не стоит. У него светлое будущее, потому что он не только умеет играть, но и просто чертовски классный парень. Должен сказать, я во многом к этому причастен», — сказал Леброн на пресс-конференции.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона «Лос-Анджелес» встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступил в серии со счётом 1-4.

Бронни вместе с новичками «Лейкерс» поздравили Леброна: