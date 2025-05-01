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Эксперт назвал недостатки Джей Джей Редика после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА

Эксперт назвал недостатки Джей Джей Редика после вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА
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Известный аналитик НБА Брайан Уиндхорст поделился мнением о причинах поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА. Калифорнийский клуб встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступил в серии со счётом 1-4.

«Во-первых, у состава есть слабые места. Когда в феврале они решили отменить обмен Марка Уильямса, у них не оказалось стартового центрового, и они знали, что у них будут проблемы. Это была узкая дорожка, и они довольно быстро сошли с неё. Во-вторых, и здесь нет ничего личного, Джей Джей Редик показал себя как очень незрелый тренер. Он всё ещё кипел и был расстроен из-за предыдущих игр до такой степени, что вчера вечером Реджи Миллер сказал в эфире, как ему пришлось попытаться успокоить его на предматчевой встрече, поскольку Джей Джей вёл себя, откровенно говоря, по-детски. Он ушёл и устроил скандал с журналистами. Независимо от заданного вопроса, это не лучший способ вести диалог», — сказал Уиндхорст в эфире Get Up.

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