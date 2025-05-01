«Терпеть не могу». Экс-игрок НБА — о вопросах Леброну после вылета «Лейкерс» из плей-офф

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джей Уильямс высказался о ставшей актуальной теме с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом после выхода калифорнийской команды из плей-офф НБА. В результате поражения «Лос-Анджелеса» многие задались вопросом, завершит ли карьеру Леброн.

«Терпеть не могу такие вопросы сразу после поражения на этом этапе карьеры. То же самое было с Томом Брэди… Знакомая история, слышал это уже не раз», — сказал Уильямс в эфире шоу на ESPN.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона «Лос-Анджелес» встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступил в серии со счётом 1-4.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: