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Чемпион НБА указал на деталь, демонстрирующую, что Леброн потерял былое величие

Чемпион НБА указал на деталь, демонстрирующую, что Леброн потерял былое величие
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и чемпион североамериканской лиги 2021 года в составе «Милуоки Бакс» Джефф Тиг поделился мнением о выступлении лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса в плей-офф НБА нынешнего сезона.

«Леброн уже не играет по-настоящему. Я противостоял ему достаточное количество раз. Теперь ему плевать. Вы когда-нибудь раньше видели, чтобы Брон в разгар матча плей-офф смеялся и шутил?» — сказал Тиг на YouTube-канале Club 520 Podcast.

Напомним, в нынешнем сезоне «Лейкерс» в первом раунде плей-офф встречались с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступили со счётом 1-4 в серии. Леброн в пяти матчах плей-офф в среднем набирал 25,4 очка, совершал девять подборов и отдавал 5,6 передачи.

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