35-летний разыгрывающий Вячеслав Зайцев покинет «Уралмаш». Об этом рассказал президент екатеринбургского клуба Виктор Ганиенко.

«Вячеслава точно не будет в нашей команде в следующем сезоне. Дальнейшая его судьба — это его судьба. К сожалению, по ходу сезона у Зайцева возникли проблемы с левым коленом. Он поэтому не смог выступить в плей‑офф. Думаю, что с Вячеславом в составе мы могли бы войти в четвёрку по итогам плей‑офф», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».

Зайцев стал игроком «Уралмаша» летом 2024 года. В четвертьфинальной стадии плей-офф Единой лиги ВТБ клуб из Екатеринбурга встречался с «Локомотивом-Кубань» и уступил в серии со счётом 1-3.

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