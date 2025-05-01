Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вячеслав Зайцев покинет «Уралмаш»

Вячеслав Зайцев покинет «Уралмаш»
Комментарии

35-летний разыгрывающий Вячеслав Зайцев покинет «Уралмаш». Об этом рассказал президент екатеринбургского клуба Виктор Ганиенко.

«Вячеслава точно не будет в нашей команде в следующем сезоне. Дальнейшая его судьба — это его судьба. К сожалению, по ходу сезона у Зайцева возникли проблемы с левым коленом. Он поэтому не смог выступить в плей‑офф. Думаю, что с Вячеславом в составе мы могли бы войти в четвёрку по итогам плей‑офф», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».

Зайцев стал игроком «Уралмаша» летом 2024 года. В четвертьфинальной стадии плей-офф Единой лиги ВТБ клуб из Екатеринбурга встречался с «Локомотивом-Кубань» и уступил в серии со счётом 1-3.

Материалы по теме
У единственной зарубежной команды в Единой лиге — две победы за сезон. Как так вышло?
У единственной зарубежной команды в Единой лиге — две победы за сезон. Как так вышло?

Ислам Махачев играет в баскетбол:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android