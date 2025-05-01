Стал известен обладатель награды за спортивное поведение в НБА

Разыгрывающий «Бостон Селтикс» Джру Холидэй стал обладателем награды Джо Думарса за спортивное поведение. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Награда Джо Думарса присуждается ежегодно. Её получает игрок, который демонстрировал максимально достойное поведение на площадке на протяжении сезона.

Фото: NBA Communications

Отметим, что Холидэй уже становился обладателем награды за спортивное поведение. Приз он получал в 2021 году, когда выступал за «Милуоки Бакс».

Напомним, «Бостон» пробился во второй раунд плей-офф НБА нынешнего сезона. В первом раунде «Селтикс» обыграли «Орландо Мэджик» (4-1 в серии).

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