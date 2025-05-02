«Олимпиакос» на выезде победил «Реал» и вышел в полуфинал Евролиги

Завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого встречались «Реал» и «Олимпиакос». Игра завершилась в пользу греческого клуба со счётом 86:84 (16:21, 26:26, 26:18, 18:19) Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Олимпиакоса», который, таким образом, пробился в следующий раунд соревнований.

Лучшую результативность в составе победителей показал французский защитник Эван Фурнье. На его счету 23 очка. В составе «Реала» чаще всего кольцо соперников поражал хорват Марио Хезонья. В его активе 21 очко, шесть подборов и одна результативная передача.

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: