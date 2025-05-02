Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Олимпиакос» на выезде победил «Реал» и вышел в полуфинал Евролиги

«Олимпиакос» на выезде победил «Реал» и вышел в полуфинал Евролиги
Комментарии

Завершился четвёртый матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого встречались «Реал» и «Олимпиакос». Игра завершилась в пользу греческого клуба со счётом 86:84 (16:21, 26:26, 26:18, 18:19) Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Олимпиакоса», который, таким образом, пробился в следующий раунд соревнований.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
84 : 86
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

Лучшую результативность в составе победителей показал французский защитник Эван Фурнье. На его счету 23 очка. В составе «Реала» чаще всего кольцо соперников поражал хорват Марио Хезонья. В его активе 21 очко, шесть подборов и одна результативная передача.

Евролига. Сетка
Материалы по теме
Евролига? Нет, спасибо. Как юный талант слинял из «Барселоны» в погоне за НБА
Евролига? Нет, спасибо. Как юный талант слинял из «Барселоны» в погоне за НБА

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android