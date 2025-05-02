Результаты игрового дня плей-офф Евролиги 1 мая

В четверг, 1 мая, в Евролиге состоялся один матч четвертьфинальной серии плей-офф. За право пробиться в полуфинальную стадию встречались «Реал» и «Олимпиакос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игры.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 1 мая:

«Реал» Мадрид — «Олимпиакос» — 84:86 (1-3 в серии).

Эта победа стала для «Олимпиакоса» третьей в серии. Таким образом, греческий клуб проходит в следующий раунд соревнований. Ранее место в полуфинале Евролиги себе обеспечил турецкий клуб «Фенербахче», который в 1/4 финала оказался сильнее «Парижа» (3-0 в серии).

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