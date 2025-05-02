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Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Результаты игрового дня плей-офф Евролиги 1 мая

Результаты игрового дня плей-офф Евролиги 1 мая
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В четверг, 1 мая, в Евролиге состоялся один матч четвертьфинальной серии плей-офф. За право пробиться в полуфинальную стадию встречались «Реал» и «Олимпиакос». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игры.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 1 мая:

«Реал» Мадрид — «Олимпиакос» — 84:86 (1-3 в серии).

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
84 : 86
Олимпиакос
Пирей, Греция
Реал Мадрид: Абальде, Кампаццо, Ратэн-Мэйс, Гонсалес, Хезонья, Муса, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис, Ндиайе
Олимпиакос: Уильямс-Госс, Райт, Уолкап, Вильдоса, Ли, Фалль, Везенков, Папаниколау, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье

Эта победа стала для «Олимпиакоса» третьей в серии. Таким образом, греческий клуб проходит в следующий раунд соревнований. Ранее место в полуфинале Евролиги себе обеспечил турецкий клуб «Фенербахче», который в 1/4 финала оказался сильнее «Парижа» (3-0 в серии).

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