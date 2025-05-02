Пол Пирс ответил, почему игроки НБА встречаются с белыми женщинами

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс ответил на вопрос по поводу отношений игроков североамериканской лиги с женщинами.

«Почему игроки НБА встречаются с белыми женщинами? Честно говоря, мне кажется, они, возможно, больше ценят отношения. К тому же они чаще извиняются. И ещё они не боятся ответственности. Так я думаю», — сказал, смеясь, Пирс на YouTube-канале The Truth After Dark.

Ранее Пол Пирс назвал условие, при котором «Голден Стэйт» может выйти в финал плей-офф НБА нынешнего сезона. В первом раунде «воины» встречаются с «Хьюстон Рокетс». Сейчас счёт в серии 3-2 в пользу «Голден Стэйт».

Пол Пирс потренировался на базе «Бостона»: