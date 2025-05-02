«Вот в чём была проблема». Эксперт объяснил причины вылета «Лейкерс» из плей-офф НБА

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит назвал причины, по которым «Лос-Анджелес Лейкерс» прекратил выступление в нынешнем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Миннесота» — вот в чём была проблема. Человек-Муравей — вот в чём была проблема. Руди Гобер — вот в чём была проблема. Вся их защита в целом — вот в чём была проблема.

А что до «Лос-Анджелес Лейкерс»… пропавшие без вести, в розыске — называйте как угодно, но их просто не было. А «Миннесота»? Они молоды, быстры, как чистокровные скакуны, и они идут вперёд», — заявил Смит в эфире программы First Take.