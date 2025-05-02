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Детройт Пистонс — Нью-Йорк Никс, результат матча 2 мая 2025, счет 113:116, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Нью-Йорк» победил на выезде «Детройт», выиграл серию и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА
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В ночь с 1 на 2 мая мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 116:113 и завершили серию со счётом 4-2 в свою пользу (123:112, 94:100, 118:116, 94:93, 103:106, 116:113).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Дюрен - 21, Бисли - 20, Томпсон - 17, Харрис - 14, Шрёдер - 9, Хардуэй-младший - 7, Рид - 2, Холланд, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Бриджес - 25, Ануноби - 22, Харт - 13, Таунс - 10, Макбрайд - 3, Пэйн - 2, Робинсон - 1, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Шамет, Хукпорти

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, который набрал 40 очков, сделал четыре подбора и семь ассистов. У «Детройта» лучшим стал разыгрывающий защитник Кейд Каннингем — 23 очка, семь ассистов и восемь подборов.

В четвертьфинале плей-офф НБА «Нью-Йорк» встретится с действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс». «Детройт Пистонс» завершил сезон-2024/2025.

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