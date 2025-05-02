«Нью-Йорк» победил на выезде «Детройт», выиграл серию и вышел в четвертьфинал плей-офф НБА

В ночь с 1 на 2 мая мск на паркете «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф НБА между клубами «Детройт Пистонс» и «Нью-Йорк Никс». Гости одержали победу со счётом 116:113 и завершили серию со счётом 4-2 в свою пользу (123:112, 94:100, 118:116, 94:93, 103:106, 116:113).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Никс» Джейлен Брансон, который набрал 40 очков, сделал четыре подбора и семь ассистов. У «Детройта» лучшим стал разыгрывающий защитник Кейд Каннингем — 23 очка, семь ассистов и восемь подборов.

В четвертьфинале плей-офф НБА «Нью-Йорк» встретится с действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс». «Детройт Пистонс» завершил сезон-2024/2025.