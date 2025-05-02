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Обнародован показатель, свидетельствующий о вреде Леброна для «Лейкерс» в плей-офф НБА

Обнародован показатель, свидетельствующий о вреде Леброна для «Лейкерс» в плей-офф НБА
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Звёздный лёгкий форвард Леброн Джеймс и «Лос-Анджелес Лейкерс» вчера, 1 мая, прекратили выступление в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) после того, как проиграли серию «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.

Примечательно, что в течение этой серии показатель «плюс-минус» «Лейкерс» составлял «+8» в то время, когда Леброн Джеймс находился на скамейке запасных. Тем временем с ним на площадке этот показатель составлял «-41».

Джеймс, в свою очередь, в течение пяти матчей набирал в среднем 25,4 очка, девять подборов и 5,6 результативной передачи. При этом Леброн реализовывал броски с процентом 48,9, где трёхочковые — 35,7.

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