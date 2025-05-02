Джейлен Брансон в плей-офф НБА — 2025 первым достиг впечатляющей результативности

Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 116:113 (4-2).

Брансон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 40 очков (15 из 33 с игры, где 3 из 10 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), семь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».

Примечательно, что 28-летний баскетболист является первым игроком в нынешнем розыгрыше плей-офф, набравшим как минимум 30 очков в пяти матчах.