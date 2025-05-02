Джейлен Брансон в плей-офф НБА — 2025 первым достиг впечатляющей результативности
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Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 116:113 (4-2).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Дюрен - 21, Бисли - 20, Томпсон - 17, Харрис - 14, Шрёдер - 9, Хардуэй-младший - 7, Рид - 2, Холланд, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Бриджес - 25, Ануноби - 22, Харт - 13, Таунс - 10, Макбрайд - 3, Пэйн - 2, Робинсон - 1, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Шамет, Хукпорти
Брансон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 40 очков (15 из 33 с игры, где 3 из 10 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), семь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».
Примечательно, что 28-летний баскетболист является первым игроком в нынешнем розыгрыше плей-офф, набравшим как минимум 30 очков в пяти матчах.
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