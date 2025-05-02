Видео: победный бросок Брансона, отправивший «Нью-Йорк» в следующий раунд плей-офф НБА

Разыгрывающий и лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Детройт Пистонс», в котором его команда одержала победу со счётом 116:113 (4-2).

Примечательно, что именно Брансон поставил победную точку в матче, реализовав трёхочковый бросок при счёте 113:113 за 4,3 секунды до финальной сирены. «Чемпионат» предлагает вам посмотреть видео этого эпизода.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Брансон, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 42 минуты, набрав суммарно 40 очков (15 из 33 с игры, где 3 из 10 — трёхочковые; 7 из 8 — штрафные), семь результативных передач и четыре подбора. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+5».