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Определились все участники 1/4 финала плей-офф в Восточной конференции НБА

Определились все участники 1/4 финала плей-офф в Восточной конференции НБА
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В ночь с 1 на 2 мая мск в плей-офф НБА стал известен последний участник стадии четвертьфинала в Восточной конференции. Им стал «Нью-Йорк Никс», который выездной победой над «Детройт Пистонс» (116:113) завершил серию первого раунда в свою пользу в шести матчах — 4-2.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Дюрен - 21, Бисли - 20, Томпсон - 17, Харрис - 14, Шрёдер - 9, Хардуэй-младший - 7, Рид - 2, Холланд, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Бриджес - 25, Ануноби - 22, Харт - 13, Таунс - 10, Макбрайд - 3, Пэйн - 2, Робинсон - 1, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Шамет, Хукпорти

Таким образом, в полуфинале Восточной конференции (1/4 финала плей-офф НБА) сыграют «Кливленд Кавальерс», «Бостон Селтикс», «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». При этом соперником победителя регулярного чемпионата «Кливленда» станет «Индиана», а чемпион прошлого сезона «Бостон» встретится с «Нью-Йорком».

Пары 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции:

  • «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс».
  • «Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс».
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