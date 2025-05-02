Определились все участники 1/4 финала плей-офф в Восточной конференции НБА

В ночь с 1 на 2 мая мск в плей-офф НБА стал известен последний участник стадии четвертьфинала в Восточной конференции. Им стал «Нью-Йорк Никс», который выездной победой над «Детройт Пистонс» (116:113) завершил серию первого раунда в свою пользу в шести матчах — 4-2.

Таким образом, в полуфинале Восточной конференции (1/4 финала плей-офф НБА) сыграют «Кливленд Кавальерс», «Бостон Селтикс», «Индиана Пэйсерс» и «Нью-Йорк Никс». При этом соперником победителя регулярного чемпионата «Кливленда» станет «Индиана», а чемпион прошлого сезона «Бостон» встретится с «Нью-Йорком».

Пары 1/4 финала плей-офф НБА в Восточной конференции:

«Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс».

«Бостон Селтикс» — «Нью-Йорк Никс».

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