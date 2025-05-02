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Инсайдер Шэмс Чарания высказался о будущем Леброна Джеймса в НБА

Инсайдер Шэмс Чарания высказался о будущем Леброна Джеймса в НБА
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Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания назвал несколько причин, по которым лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс продолжит своё выступление в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Брайс Джеймс (младший сын Леброна Джеймса. — Прим. «Чемпионата») уже в 2026 году имеет право выставить свою кандидатуру на драфт. А у Леброна — контрактная опция на $ 54 млн. И, похоже, он не станет от неё отказываться», — заявил Чарания во время подкаста Пэта Макафи.

Джеймс, в свою очередь, в течение пяти матчей нынешнего розыгрыша плей-офф НБА набирал в среднем 25,4 очка, девять подборов и 5,6 результативных передач. При этом Леброн реализовывал броски с процентом 48,9, где трёхочковые — 35,7.

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