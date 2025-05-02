Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я — лучший снайпер». Защитник «Детройта» — после вылета из плей-офф НБА

«Я — лучший снайпер». Защитник «Детройта» — после вылета из плей-офф НБА
Комментарии

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Малик Бизли поделился мнением о матчах первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс». Его команда уступила в серии 2-4, что означало для неё досрочное завершение сезона.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Дюрен - 21, Бисли - 20, Томпсон - 17, Харрис - 14, Шрёдер - 9, Хардуэй-младший - 7, Рид - 2, Холланд, Фонтеккио, Сассер, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Бриджес - 25, Ануноби - 22, Харт - 13, Таунс - 10, Макбрайд - 3, Пэйн - 2, Робинсон - 1, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Шамет, Хукпорти

«Мы всегда были против всего мира — наша команда. Осар [Томпсон] был в ярости. Он — лучший защитник на планете. А я — лучший снайпер», — заявил Бизли во время послематчевой пресс-конференции.

В этой серии Малик принял участие в шести матчах, набирая в среднем 14 очков, 2,5 подбора и 1,2 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 37,3, трёхочковых — 33,9.

Сейчас читают:
Все причины, по которым Леброн Джеймс продолжит карьеру в НБА
Все причины, по которым Леброн Джеймс продолжит карьеру в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android