«Я — лучший снайпер». Защитник «Детройта» — после вылета из плей-офф НБА

Атакующий защитник «Детройт Пистонс» Малик Бизли поделился мнением о матчах первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс». Его команда уступила в серии 2-4, что означало для неё досрочное завершение сезона.

«Мы всегда были против всего мира — наша команда. Осар [Томпсон] был в ярости. Он — лучший защитник на планете. А я — лучший снайпер», — заявил Бизли во время послематчевой пресс-конференции.

В этой серии Малик принял участие в шести матчах, набирая в среднем 14 очков, 2,5 подбора и 1,2 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 37,3, трёхочковых — 33,9.