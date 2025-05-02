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«Клипперс» обыграли «Денвер» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА

«Клипперс» обыграли «Денвер» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА
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Завершился шестой матч первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал на своей площадке «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Инглвуде (США) на стадионе «Интьют Доум» и закончилась победой хозяев со счётом 111:105.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Леонард - 27, Пауэлл - 24, Зубац - 10, Джонс - 8, Богданович - 6, Батюм - 6, Данн - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Симмонс, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 21, Гордон - 19, Браун - 14, Уэстбрук - 14, Уотсон - 7, Портер - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джеймса Харден, который записал в свой актив 28 очков, восемь передач и шесть подборов. В составе «Денвера» лучшую результативность показал Никола Йокич, набравший 25 очков, семь подборов и восемь передач.

Таким образом, счёт в серии стал 3-3.

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