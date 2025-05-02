«Клипперс» обыграли «Денвер» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА

Завершился шестой матч первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал на своей площадке «Денвер Наггетс». Встреча прошла в Инглвуде (США) на стадионе «Интьют Доум» и закончилась победой хозяев со счётом 111:105.

Самым результативным игроком в составе победителей стал защитник Джеймса Харден, который записал в свой актив 28 очков, восемь передач и шесть подборов. В составе «Денвера» лучшую результативность показал Никола Йокич, набравший 25 очков, семь подборов и восемь передач.

Таким образом, счёт в серии стал 3-3.

Самые титулованные клубы НБА: