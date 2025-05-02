«Раньше за ним не замечали». Инсайдер рассказал, как изменился Никола Йокич в «Денвере»

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания рассказал, как изменился центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич после увольнения главного тренера Майка Мэлоуна перед началом плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025.

«Когда я общаюсь с людьми из Денвера, они говорят, что Никола Йокич наконец-то освоился со своей властью, влиянием и осознал себя как игрок. Раньше мы не видели его таким эмоциональным и общительным. Но сейчас он раскрывается по-новому. Речь не о том, что он может уволить тренера или обменять игрока. Скорее, о том, как он может вдохновлять партнёров.

Впервые за всю карьеру Йокича мы видим, как матч за матчем он старается направлять команду — влиять на их поведение и игру. Когда Никола говорит с молодыми игроками, он проявляет такую активность, какой мы раньше за ним не замечали», — рассказал Чарания во время подкаста Пэта Макафи.