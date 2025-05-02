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Результаты игрового дня НБА 2 мая

Результаты игрового дня НБА 2 мая
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В ночь с 1 на 2 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись два матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня НБА 2 мая

  • «Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 113:116 (2-4).
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 111:105 (3:3).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 02:30 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
113 : 116
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Детройт Пистонс: Каннингем - 23, Дюрен - 21, Бисли - 20, Томпсон - 17, Харрис - 14, Шрёдер - 9, Хардуэй-младший - 7, Рид - 2, Холланд, Фонтеккио, Сассер, Стюарт, Клинтман, Уотерс III
Нью-Йорк Никс: Брансон - 40, Бриджес - 25, Ануноби - 22, Харт - 13, Таунс - 10, Макбрайд - 3, Пэйн - 2, Робинсон - 1, Дадье, Ачиува, Колек, Райт, Шамет, Хукпорти
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Леонард - 27, Пауэлл - 24, Зубац - 10, Джонс - 8, Богданович - 6, Батюм - 6, Данн - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Симмонс, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 21, Гордон - 19, Браун - 14, Уэстбрук - 14, Уотсон - 7, Портер - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар

«Детройт» завершил сезон НБА на стадии 1/8 финала плей-офф. «Нью-Йорк» вышел в следующий раунд, где встретится с действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс».

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