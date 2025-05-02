В ночь с 1 на 2 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись два матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 2 мая

«Детройт Пистонс» — «Нью-Йорк Никс» — 113:116 (2-4).

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс» — 111:105 (3:3).

«Детройт» завершил сезон НБА на стадии 1/8 финала плей-офф. «Нью-Йорк» вышел в следующий раунд, где встретится с действующим чемпионом лиги «Бостон Селтикс».

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