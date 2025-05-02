Тренер «Денвера» — после матча с «Клипперс»: за гранью понимания. Это просто безумие!
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман после шестого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:111, 3-3) раскритиковал работу судейской бригады.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Леонард - 27, Пауэлл - 24, Зубац - 10, Джонс - 8, Богданович - 6, Батюм - 6, Данн - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Симмонс, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 21, Гордон - 19, Браун - 14, Уэстбрук - 14, Уотсон - 7, Портер - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
«Никола [Йокич] часто оказывается в ситуациях с фолами, но то, что случилось сегодня, — за гранью понимания. При таком жёстком контакте всего два штрафных? Это просто безумие!» — заявил Адельман во время послематчевой пресс-конференции.
Примечательно, что игроки «Клипперс» во время сегодняшней игры 15 раз выходили на линию штрафных бросков, а «Денвер» — девять раз. Самым результативным игроком матча стал защитник «Лос-Анджелеса» Джеймс Харден с 28 очками.
Комментарии
- 2 мая 2025
-
09:34
-
09:30
-
09:20
-
09:03
-
08:34
-
08:28
-
08:17
-
08:15
-
07:39
-
07:00
-
06:38
-
05:52
-
05:41
-
05:33
-
05:30
-
00:42
-
00:28
-
00:02
- 1 мая 2025
-
23:45
-
22:53
-
22:14
-
21:38
-
20:54
-
20:32
-
19:40
-
19:02
-
18:48
-
17:59
-
17:24
-
16:55
-
16:50
-
16:00
-
15:32
-
14:58
-
14:35