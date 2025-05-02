Тренер «Денвера» — после матча с «Клипперс»: за гранью понимания. Это просто безумие!

Исполняющий обязанности главного тренера «Денвер Наггетс» Дэвид Адельман после шестого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс» (105:111, 3-3) раскритиковал работу судейской бригады.

«Никола [Йокич] часто оказывается в ситуациях с фолами, но то, что случилось сегодня, — за гранью понимания. При таком жёстком контакте всего два штрафных? Это просто безумие!» — заявил Адельман во время послематчевой пресс-конференции.

Примечательно, что игроки «Клипперс» во время сегодняшней игры 15 раз выходили на линию штрафных бросков, а «Денвер» — девять раз. Самым результативным игроком матча стал защитник «Лос-Анджелеса» Джеймс Харден с 28 очками.