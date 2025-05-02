Журналист раскрыл истинные причины, почему «Лейкерс» отказались от сделки по Уильямсу

Североамериканский журналист и обозреватель Билл Плашке в своём материале для Los Angeles Times высказался по поводу несостоявшегося обмена центрового «Шарлотт Хорнетс» Марка Уильямса в «Лос-Анджелес Лейкерс» перед дедлайном НБА — 2025.

«Луке [Дончичу] нужен партнёр для аллей-упов, защитник кольца — такой большой, какой был у него в «Далласе», когда он вывел «Маверикс» в тот неожиданный финал НБА. Все думали, что у «Лейкерс» появился именно такой игрок, когда Пелинка вслед за сенсационным переходом Дончича провернул обмен с «Шарлотт» на Марка Уильямса.

Но затем в клубе засомневались: не переплатили ли они за Уильямса, впишется ли он с его неопытностью в умную, зрелую команду, и эти сомнения в итоге превратили неудачное медицинское обследование в повод отказаться от сделки», — сказано в статье.