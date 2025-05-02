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Йокич: если вы истинный ценитель баскетбола, седьмые матчи обязательны к просмотру

Йокич: если вы истинный ценитель баскетбола, седьмые матчи обязательны к просмотру
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Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал предстоящий седьмой матч в рамках серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Если вы истинный ценитель баскетбола — не того, что на виду, а самой сути игры, её нюансов и глубины, — то эти матчи обязательны к просмотру», — заявил Йокич во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 2 мая, «Денвер» уступил в шестом матче со счётом 105:111. Счёт в серии стал 3-3. Сам Никола провёл на площадке 42 минуты и отметился 25 набранными очками, восемью результативными передачами и семью подборами.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
02 мая 2025, пятница. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
111 : 105
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 28, Леонард - 27, Пауэлл - 24, Зубац - 10, Джонс - 8, Богданович - 6, Батюм - 6, Данн - 2, Коффи, Миллер, Кристи, Юбэнкс, Браун, Симмонс, Миллз
Денвер Наггетс: Йокич - 25, Маррей - 21, Гордон - 19, Браун - 14, Уэстбрук - 14, Уотсон - 7, Портер - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Шарич, Ннаджи, Пикетт, Чанчар
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Новости. Баскетбол
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