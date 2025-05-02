Йокич: если вы истинный ценитель баскетбола, седьмые матчи обязательны к просмотру

Центровой и лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал предстоящий седьмой матч в рамках серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Если вы истинный ценитель баскетбола — не того, что на виду, а самой сути игры, её нюансов и глубины, — то эти матчи обязательны к просмотру», — заявил Йокич во время послематчевой пресс-конференции.

Напомним, сегодня, 2 мая, «Денвер» уступил в шестом матче со счётом 105:111. Счёт в серии стал 3-3. Сам Никола провёл на площадке 42 минуты и отметился 25 набранными очками, восемью результативными передачами и семью подборами.