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21:45 Мск
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Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 2 мая

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 2 мая
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В пятницу, 2 мая, в элитном европейском баскетбольном турнире — Евролиге — состоится очередной игровой день, в котором пройдёт две встречи в рамках 1/4 финала сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 2 мая:

20:30 мск. «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос» (счёт в серии 1-2);
21:45 мск. «Барселона» — «Монако» (счёт в серии 1-2).

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2025, пятница. 21:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Два клуба на сегодняшний день обеспечили себе выход в полуфинал сезона-2024/2025. Первым из них стал турецкий «Фенербахче», обыгравший французский «Париж» со счётом 3-0. «Фенербахче» закончил регулярный сезон на втором месте. Накануне выход в полуфинал себе обеспечил «Олимпиакос», обыгравший в четырёх матчах мадридский «Реал».

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