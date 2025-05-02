В пятницу, 2 мая, в элитном европейском баскетбольном турнире — Евролиге — состоится очередной игровой день, в котором пройдёт две встречи в рамках 1/4 финала сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 2 мая:

20:30 мск. «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос» (счёт в серии 1-2);

21:45 мск. «Барселона» — «Монако» (счёт в серии 1-2).

Два клуба на сегодняшний день обеспечили себе выход в полуфинал сезона-2024/2025. Первым из них стал турецкий «Фенербахче», обыгравший французский «Париж» со счётом 3-0. «Фенербахче» закончил регулярный сезон на втором месте. Накануне выход в полуфинал себе обеспечил «Олимпиакос», обыгравший в четырёх матчах мадридский «Реал».