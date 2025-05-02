В «Лейкерс» рассказали о планах команды на межсезонье

Президент по баскетбольным операциям и генеральный менеджер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Роб Пелинка рассказал о планах клуба на межсезонье.

«Когда вам перед окончанием дедлайна приходится менять своего основного центрового на разыгрывающего защитника, это, конечно, создаёт серьёзные проблемы с составом. Мы уже видели, как некоторые из них проявились. В это межсезонье одной из наших главных целей является увеличение количество игроков в центре.

Летом в НБА будет много изменений. В командах так много амбициозных лидеров, которые ожидают добиться немедленного успеха. Будет открыто много опций, на которые нам предстоит обратить внимание. Я в восторге от того, что нас ждёт впереди», — приводит слова Пелинки портал NBA Analysis.