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Приведены данные о значительном влиянии Никола Йокича на игру «Денвера» в плей-офф НБА

Приведены данные о значительном влиянии Никола Йокича на игру «Денвера» в плей-офф НБА
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала статистику «Денвер Наггетс» по показателю +/- в играх плей-офф с калифорнийским «Лос-Анджелес Клипперс» без учёта выступлений 30-летнего сербского центрового Николы Йокича.

В результате суммарный показатель в данном параметре оказался равен -29, что свидетельствует о серьёзном влиянии Йокича на игру своей команды.

Напомним, сегодня «Денвер» и «Клипперс» провели шестой матч, который завершился победой коллектива из Лос-Анджелеса со счётом 111:105 (25:28, 33:29, 32:22, 21:26). Теперь счёт в серии между командами составляет 3-3. Финальный матч состоится 4 мая.

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