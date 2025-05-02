Яннис Адетокунбо сообщил о рождении четвёртого ребёнка

30-летний греческий форвард и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо сообщил в социальных сетях о рождении четвёртого ребёнка, родившегося у него и его супруги Мэрайи Риддлсприггер.

Пара, поженившаяся в прошлое межсезонье в Греции, уже родила троих детей: Лиама Чарльза в 2020 году, Маверика Шая в 2021-м и Еву Брук в 2023-м.

Напомним, в первом раунде плей-офф сезона-2024/2025 «Милуоки» уступил коллективу «Индиана Пэйсерс» со счётом 1-4. По ходу серии разыгрывающий Дэмьен Лиллард порвал ахиллово сухожилие.

Ранее Бобби Маркс высказался о будущем Адетокунбо в составе «Милуоки Бакс».