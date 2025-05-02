Пол Пирс назвал турнир за пределами НБА, благодаря которому Эдвардс расцвёл в плей-офф

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс назвал турнир за пределами североамериканской лиги, благодаря которому 23-летний лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс успешно проявил себя в рамках плей-офф.

«Лейкерс» проиграли «Миннесоте» уже летом прошлого года, когда Эдвардс принял участие в Олимпиаде. Именно там Энтони работал бок о бок с Дюрантом и Леброном. Он изучал не только их игровые фишки, но и ментальное состояние.

Так что теперь этот парень думает так: я смог с вами отработать в одной команде и теперь знаю, как противостоять вам. К плей-офф Энтони узнал всё, что следует делать [в игре с Леброном]», — приводит слова Пирса портал Fadeaway World.