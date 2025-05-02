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Итоги сезона-2024/2025 Единой лиги: «Самара» — в специальном выпуске «Чемпионата»

Итоги сезона-2024/2025 Единой лиги: «Самара» — в специальном выпуске «Чемпионата»
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«Чемпионат» продолжает подводить итоги сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ. Второй материал серии посвящён «Самаре», пережившей тяжёлый и переломный год. После смены губернатора и перераспределения финансирования команду покинули иностранцы, затем — тренерский штаб и даже российские лидеры.

В результате «Самара» выиграла лишь 2 из 23 матчей в 2025 году и заняла 11-е место. Клуб оказался на грани — в следующем сезоне, по слухам, планируется ставка исключительно на собственных воспитанников.

Однако эта вынужденная стратегия вызывает вопросы: без опытных игроков и при финансовых трудностях команда рискует повторить неудачный результат. Будущее «Самары» зависит от способности руководства стабилизировать ситуацию и найти ресурсы для развития. Подробнее — в нашем материале.

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