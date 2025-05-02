Стало известно, что сказал Леброн Джеймс Энтони Эдвардсу после серии плей-офф НБА

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к игроку «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу после поражения «озёрников» в серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Сделай следующий шаг», — сказал Джеймс Эдвардсу после игры, как сообщает NBA Central.

Джеймс в течение пяти матчей нынешнего розыгрыша плей-офф НБА набирал в среднем 25,4 очка, девять подборов и 5,6 результативной передачи. При этом Леброн реализовывал броски с процентом 48,9, где трёхочковые — 35,7.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона «Лос-Анджелес» уступил в серии «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.