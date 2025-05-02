«Без вариантов». Перкинс указал на элемент игры Дончича, где у словенца проблемы

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс указал на элемент игры 26-летнего словенского разыгрывающего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича, в котором у него возникают проблемы.

«В современной эре баскетбола Лука Дончич — худший защитник среди всех звёзд. Без вариантов», — сказал Перкинс в эфире передачи First Take на телеканале ESPN.

Напомним, словенский атлет с февраля текущего года выступает за «озёрников», куда его обменяли из техасской команды «Даллас Маверикс» на 32-летнего американского центрового Энтони Дэвиса.