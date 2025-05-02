«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча 1/4 финала Евролиги, где смотреть

В пятницу, 2 мая, состоится состоится матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого сыграют стамбульский «Анадолу Эфес» и афинский «Панатинаикос». Начало встречи запланировано на 20:30 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko .

Права на трансляцию матча Евролиги «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko

После трёх сыгранных матчей счёт в серии составляет 2-1 в пользу коллектива из Греции. Единственным клубом, который гарантировал себе участие в полуфинале, является турецкий «Фенербахче», обыгравший «Париж» со счётом 3-0.