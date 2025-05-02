Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча 1/4 финала Евролиги, где смотреть

«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча 1/4 финала Евролиги, где смотреть
Комментарии

В пятницу, 2 мая, состоится состоится матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого сыграют стамбульский «Анадолу Эфес» и афинский «Панатинаикос». Начало встречи запланировано на 20:30 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча Евролиги «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После трёх сыгранных матчей счёт в серии составляет 2-1 в пользу коллектива из Греции. Единственным клубом, который гарантировал себе участие в полуфинале, является турецкий «Фенербахче», обыгравший «Париж» со счётом 3-0.

Материалы по теме
Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 2 мая
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android