«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»: во сколько начало матча 1/4 финала Евролиги, где смотреть
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В пятницу, 2 мая, состоится состоится матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого сыграют стамбульский «Анадолу Эфес» и афинский «Панатинаикос». Начало встречи запланировано на 20:30 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.
Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
02 мая 2025, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча Евролиги «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После трёх сыгранных матчей счёт в серии составляет 2-1 в пользу коллектива из Греции. Единственным клубом, который гарантировал себе участие в полуфинале, является турецкий «Фенербахче», обыгравший «Париж» со счётом 3-0.
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