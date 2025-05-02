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Инсайдер: впервые за карьеру Йокич стремится быть лидером команды

Инсайдер: впервые за карьеру Йокич стремится быть лидером команды
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Инсайдер и журналист Шэмс Чарания высказался о выступлении 30-летнего сербского центрового Николы Йокича в составе «Денвер Наггетс».

«В этом году мы впервые за карьеру Йокича видим, как он каждую игру пытается направлять команду. Он старается влиять на поведение своих партнёров. Речь не только об игроках, вроде Джамала Мюррея, у которых с Йокичем давние доверительные отношения. Когда наступают ключевые моменты, Мюррей всегда приходит на поддержку.

Сейчас Йокич играет роль лидера, который не просто выступает на высоком уровне, но и тащит всю команду за собой. И это новая особенность в его игре», — сказал Чарания в эфире ESPN.

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