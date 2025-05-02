HoopsHype опубликовал топ лучших игроков плей-офф НБА — 2025. Йокич — на втором месте

Авторитетный североамериканский портал HoopsHype опубликовал топ лучших игроков плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025.
Топ-15 лучших игроков плей-офф НБА по версии HoopsHype.
1. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
5. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»).
6. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
7. Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»).
8. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
9. Джаретт Аллен («Кливленд Кавальерс»).
10. Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»).
11. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
12. Тай Джером («Кливленд Кавальерс»).
13. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
14. Тайриз Халибёртон («Индиана Пэйсерс»).
15. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
16. Стефен Карри («Голден Стейт Уорриорз»).
17. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).
18. Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).
19. Чет Холмгрен («Оклахома-Сити Тандер»).
20. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»).