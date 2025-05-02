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Баскетболистки МБА-МГУСиТ стали бронзовыми призёрами чемпионата России

Баскетболистки МБА-МГУСиТ стали бронзовыми призёрами чемпионата России
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В Красноярске завершился четвёртый матч серии за третье место в женской баскетбольной Премьер-лиге, в котором встречались местный «Енисей» и московская МБА-МГУСиТ. Встреча завершилась победой столичной команды со счётом 76:64.

Самой результативной в составе победительниц стала Екатерина Кошечкина, набравшая 16 очков. По 13 очков в составе столичной команды набрали Евгения Фролкина и Юлия Савукова. 12 очков на счету Валерии Яковлевой.

В составе хозяев паркета 14 очков на свой счёт записала Дарья Левченко, 11 очков на счету Татьяны Видмер.

МБА-МГУСиТ в четвёртый раз в последних пяти сезонах завоевала бронзовые медали первенства России, выиграв серию со счётом 3-1.

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