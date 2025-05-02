Пол Пирс призвал «Лейкерс» расстаться с Леброном, чтобы те вновь стали претендентами

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс объяснил, что необходимо сделать руководству клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы вернуться в чемпионскую гонку.

«Если «Лейкерс» хотят вернуться к тому, чтобы стать претендентом на чемпионство в будущем, им нужно избавиться от ограничений эпохи Леброна. Этот парень подчинил своей воли организацию, хоть и сделал несколько замечательных вещей для команды, 100%. Они, вероятно, поставят ему статую возле домашней арены. А сейчас им следует сказать ему: «Хорошо, мы ценим твои услуги, но нам необходимо двигаться дальше». Сейчас настало время для эпохи Луки. Мне трудно сказать, смогут ли они в качестве дуэта победить в будущем. Им следует выстроить команду вокруг Дончича, если они хотят стать претендентами. А имея в команде ещё и Леброна, этого сделать нельзя», — приводит слова Пирса портал Fadeaway World.