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Пол Пирс призвал «Лейкерс» расстаться с Леброном, чтобы те вновь стали претендентами

Пол Пирс призвал «Лейкерс» расстаться с Леброном, чтобы те вновь стали претендентами
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс объяснил, что необходимо сделать руководству клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы вернуться в чемпионскую гонку.

«Если «Лейкерс» хотят вернуться к тому, чтобы стать претендентом на чемпионство в будущем, им нужно избавиться от ограничений эпохи Леброна. Этот парень подчинил своей воли организацию, хоть и сделал несколько замечательных вещей для команды, 100%. Они, вероятно, поставят ему статую возле домашней арены. А сейчас им следует сказать ему: «Хорошо, мы ценим твои услуги, но нам необходимо двигаться дальше». Сейчас настало время для эпохи Луки. Мне трудно сказать, смогут ли они в качестве дуэта победить в будущем. Им следует выстроить команду вокруг Дончича, если они хотят стать претендентами. А имея в команде ещё и Леброна, этого сделать нельзя», — приводит слова Пирса портал Fadeaway World.

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