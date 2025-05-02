Гомельский объяснил ранний вылет «Лейкерс» из плей-офф НБА

Популярный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский объяснил, что послужило причинами поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии 1/8 плей-офф НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Клуб из Теннесси победил в серии со счётом 4-1.

«У «Лейкерс» совсем нет центра. Отсутствие центрового игрока в первую очередь сказывается на защите. При всей гениальности Леброна, он не успевает всех подстраховать в защите. А Дончич всегда защищался плохо. Кроме того, у «Лейкерс» очень короткая и очень неэффективная скамейка.

Соответственно, менеджмент «Лейкерс» должен понять, сколько ещё сможет играть Леброн, найти и подписать центра, укрепить ротацию. За одно лето решить все эти проблемы будет сложно», — написал Гомельский на своём официальном сайте.