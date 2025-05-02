Пирс — Энтони Эдвардсу: не думал, что ты вот так возьмёшься за Леброна

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс обратился к игроку «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу после поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Энтони, ну ты даёшь, брат. Я-то знал, что ты жёсткий, но не настолько! Не думал, что ты вот так возьмёшься за Леброна», — сказал Пирс в видео, опубликованном в соцсетях.

Джеймс в течение пяти матчей нынешнего розыгрыша плей-офф НБА набирал в среднем 25,4 очка, девять подборов и 5,6 результативной передачи. При этом Леброн реализовывал броски с процентом 48,9, где трёхочковые — 35,7.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона «Лос-Анджелес» уступил в серии «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.