Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пирс — Энтони Эдвардсу: не думал, что ты вот так возьмёшься за Леброна

Пирс — Энтони Эдвардсу: не думал, что ты вот так возьмёшься за Леброна
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс обратился к игроку «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу после поражения «Лос-Анджелес Лейкерс» в серии 1/8 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Энтони, ну ты даёшь, брат. Я-то знал, что ты жёсткий, но не настолько! Не думал, что ты вот так возьмёшься за Леброна», — сказал Пирс в видео, опубликованном в соцсетях.

Джеймс в течение пяти матчей нынешнего розыгрыша плей-офф НБА набирал в среднем 25,4 очка, девять подборов и 5,6 результативной передачи. При этом Леброн реализовывал броски с процентом 48,9, где трёхочковые — 35,7.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона «Лос-Анджелес» уступил в серии «Миннесоте Тимбервулвз» со счётом 1-4.

Материалы по теме
«Лейкерс», прощай! Леброн и Дончич удивили всех тотальным фиаско в плей-офф НБА
«Лейкерс», прощай! Леброн и Дончич удивили всех тотальным фиаско в плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android