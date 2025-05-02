Джей Джей Редик — о вылете «Лейкерс»: нам нужно набирать чемпионскую форму

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о вылете своей команды в первом раунде плей-офф НБА. Калифорнийский клуб встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступил в серии со счётом 1-4.

«Стоит сказать про межсезонье. Нам нужно проделать много работы, чтобы прийти в форму, достойную чемпионов. Нам как составу еще есть куда расти. В то время, как некоторые игроки были в хорошей форме, другие могли бы быть подготовлены лучше. Это первое, о чем я подумал. Нам нужно набирать чемпионскую форму.

Может быть, тренеру сложно признать, как и игроку. Но мы проиграли лучшей команде. Такова реальность», — приводит слова Редика ESPN.