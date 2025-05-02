Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джей Джей Редик — о вылете «Лейкерс»: нам нужно набирать чемпионскую форму

Джей Джей Редик — о вылете «Лейкерс»: нам нужно набирать чемпионскую форму
Комментарии

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик высказался о вылете своей команды в первом раунде плей-офф НБА. Калифорнийский клуб встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступил в серии со счётом 1-4.

«Стоит сказать про межсезонье. Нам нужно проделать много работы, чтобы прийти в форму, достойную чемпионов. Нам как составу еще есть куда расти. В то время, как некоторые игроки были в хорошей форме, другие могли бы быть подготовлены лучше. Это первое, о чем я подумал. Нам нужно набирать чемпионскую форму.

Может быть, тренеру сложно признать, как и игроку. Но мы проиграли лучшей команде. Такова реальность», — приводит слова Редика ESPN.

Материалы по теме
«Лейкерс», прощай! Леброн и Дончич удивили всех тотальным фиаско в плей-офф НБА
«Лейкерс», прощай! Леброн и Дончич удивили всех тотальным фиаско в плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android