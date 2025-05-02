The Athletic представил свежую информацию по возможному ходу Леброна в НБА

Люди, которые хорошо знакомы с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом, не исключают, что спортсмен закончит карьеру в другой команде. Об этом информирует The Athletic.

«Может ли Джеймс подумать о завершении карьеры в другом месте в погоне за пятым чемпионством? Когда был задан этот вопрос, то источники в лиге, близкие к Джеймсу, а также источники в «Лос-Анджелесе» не исключили такой возможности. И это было до вылета команды из плей-офф», — говорится в материале издания.

Напомним, в нынешнем сезоне «Лейкерс» в первом раунде плей-офф встречались с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступили со счётом 1-4 в серии. Леброн в пяти матчах плей-офф в среднем набирал 25,4 очка, совершал девять подборов и отдавал 5,6 передачи.

Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА: