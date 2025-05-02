Гомельский ответил, смог бы О'Нил заработать громкое имя, если бы играл в современной НБА

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу потенциала легендарного центрового Шакила О’Нила, окажись он в современной НБА.

— Как думаете, если бы Шакилл О'Нил образца 1992-1993 годов задрафтовался в современную НБА, смог бы он заработать себе такое же громкое имя?

— Смог бы, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Шакил выступал в Национальной баскетбольной ассоциации в период с 1992 по 2011 год. В 19 сезонов в североамериканской лиге центровой в среднем за матч набирал 23,7 очка, совершал 10,9 подбора и отдавал 2,5 передачи.

Шакил О'Нил отвлечён блогером во время еды: