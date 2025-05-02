The Athletic назвал позицию, занятую Леброном по денежной стороне контракта с «Лейкерс»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, как ожидается, не согласится на сокращение зарплаты, если останется в калифорнийской команде. Об этом информирует The Athletic.

Напомним, новое соглашение с «Лейкерс» спортсмен заключил летом прошлого года. Тогда Леброн с целью помочь «озёрникам» избежать связанных со вторым налоговым порогом ограничений пошёл на уступку почти в $ 3 млн.

Напомним, «Лос-Анджелес» завершил борьбу в нынешнем сезоне. В первом раунде плей-офф калифорнийский клуб встречался с «Миннесотой Тимбервулвз» и уступил в серии со счётом 1-4. Джеймс в пяти играх плей-офф в среднем набирал 25,4 очка, совершал девять подборов и отдавал 5,6 передачи.

Леброн помог юному фанату достать застрявший мяч на тренировке: