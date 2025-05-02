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Перенёсший инсульт Грег Попович покинул пост главного тренера «Сан-Антонио» — Чарания

Перенёсший инсульт Грег Попович покинул пост главного тренера «Сан-Антонио» — Чарания
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76-летний специалист Грег Попович больше не будет главным тренером клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс». Об этом на своей странице в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

По сведениям инсайдера, Попович станет президентом команды.

«Сан-Антонио» Порович возглавлял с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Сам Грег является членом Зала славы баскетбола. Осенью 2024 года именитый специалист перенёс инсульт.

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