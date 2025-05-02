Перенёсший инсульт Грег Попович покинул пост главного тренера «Сан-Антонио» — Чарания

76-летний специалист Грег Попович больше не будет главным тренером клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс». Об этом на своей странице в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал авторитетный инсайдер Шэмс Чарания.

По сведениям инсайдера, Попович станет президентом команды.

«Сан-Антонио» Порович возглавлял с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Сам Грег является членом Зала славы баскетбола. Осенью 2024 года именитый специалист перенёс инсульт.

Центровой Виктор Вембаньяма слушает наставления от тренера Грега Поповича: